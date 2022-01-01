Selskapskatalog
LivePerson
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

LivePerson Lønninger

LivePersons lønn varierer fra $24,097 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $402,000 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos LivePerson. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $86.9K
Programvareutviklingsleder
Median $184K
Teknisk programleder
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
Median $132K
Administrativ assistent
$24.1K
Forretningsanalytiker
$54.8K
Kundeservice
$137K
Dataanalytiker
$62.4K
Dataforskningsleder
$235K
Dataforsker
Median $142K
Personalavdeling
$143K
Informasjonsteknolog (IT)
$252K
Markedsføring
$120K
Produktleder
$132K
Programleder
$201K
Prosjektleder
$402K
Rekrutterer
$166K
Løsningsarkitekt
$135K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos LivePerson er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $402,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LivePerson er $139,395.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for LivePerson

Relaterte selskaper

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser