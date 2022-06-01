Selskapskatalog
LiveIntent
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

LiveIntent Lønninger

LiveIntents lønn varierer fra $86,700 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $220,000 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos LiveIntent. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Salg
Median $220K
Dataforsker
$86.7K
Produktleder
$87.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programvareutvikler
$99.5K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos LiveIntent er Salg med en årlig totalkompensasjon på $220,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LiveIntent er $93,296.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for LiveIntent

Relaterte selskaper

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser