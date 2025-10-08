Selskapskatalog
LG Ads Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos LG Ads utgjør totalt ₹4.84M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for LG Adss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Median Pakke
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.84M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos LG Ads?

₹13.98M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos LG Ads in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,536,340. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LG Ads for Full-Stack Programvareingeniør rollen in India er ₹5,180,077.

Andre ressurser