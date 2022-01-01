Selskapskatalog
Levi's
Levi's Lønninger

Levi'ss lønn varierer fra $25,761 i total kompensasjon per år for en Risikokapitalist på laveste nivå til $211,050 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Levi's. Sist oppdatert: 10/21/2025

Regnskapsfører
$155K
Dataforsker
$51.6K
Markedsføring
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Produktdesigner
$151K
Produktleder
$211K
Programvareutvikler
$36.2K
Programvareutviklingsleder
$70.7K
Risikokapitalist
$25.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Levi's er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Levi's er $71,011.

Andre ressurser