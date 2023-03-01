Levio Lønninger

Levios lønn varierer fra $43,040 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $89,138 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Levio . Sist oppdatert: 11/27/2025