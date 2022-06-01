Selskapskatalog
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Lønninger

Levi Ray & Shoups medianlønn er $154,690 for en Programvareingeniør . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Levi Ray & Shoup. Sist oppdatert: 11/27/2025

Programvareingeniør
$155K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Levi Ray & Shoup er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $154,690. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Levi Ray & Shoup er $154,690.

