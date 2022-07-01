Selskapskatalog
LevelTen Energy
LevelTen Energy Lønninger

LevelTen Energys lønn varierer fra $222,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $241,200 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos LevelTen Energy. Sist oppdatert: 10/21/2025

Programvareutvikler
Median $222K

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
$239K
Teknisk programleder
$241K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos LevelTen Energy er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LevelTen Energy er $238,800.

