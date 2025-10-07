Selskapskatalog
Level AI
Level AI Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Level AI utgjør totalt ₹3.15M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Level AIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Hva er karrierenivåene hos Level AI?

₹13.98M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Level AI in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,778,225. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Level AI for Full-Stack Programvareingeniør rollen in India er ₹3,151,682.

