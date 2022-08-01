Selskapskatalog
Lettuce Grow
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Lettuce Grow Lønninger

Lettuce Grows lønn varierer fra $109,450 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $125,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Lettuce Grow. Sist oppdatert: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktleder
$109K
Programvareingeniør
Median $125K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Lettuce Grow er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $125,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lettuce Grow er $117,225.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Lettuce Grow

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Roblox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lettuce-grow/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.