Leroy Merlin Lønninger

Leroy Merlins lønnsområde varierer fra $13,127 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $114,425 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Leroy Merlin . Sist oppdatert: 8/13/2025