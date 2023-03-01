Selskapsoversikt
Leroy Merlin
Leroy Merlin Lønninger

Leroy Merlins lønnsområde varierer fra $13,127 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $114,425 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Leroy Merlin. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Programvareingeniør
Median $35.1K

Backend programvareingeniør

Produktsjef
Median $77.4K
Datavitensskapssjef
$27.6K

Dataanalytiker
$16.1K
Produktdesigner
$114K
Salg
$13.1K
Programvareingeniørsjef
$104K
Teknisk programsjef
$53.4K
Venturekapitalist
$20.8K
FAQ

Andre ressurser