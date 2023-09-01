Lenta Lønninger

Lentas lønn varierer fra $14,349 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $106,449 for en Datavitenskap-leder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Lenta . Sist oppdatert: 11/26/2025