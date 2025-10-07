Selskapskatalog
Leidos
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

  • United States

Leidos Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i United States

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Leidos varierer fra $84.4K per year for T1 til $233K per year for T6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $98K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Leidoss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
T1
(Inngangsnivå)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Hva er karrierenivåene hos Leidos?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Leidos in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $233,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Leidos for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $98,000.

