Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Leidos varierer fra $84.4K per year for T1 til $233K per year for T6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $98K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Leidoss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
