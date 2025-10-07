DevOps Ingeniør-kompensasjon in United States hos Leidos utgjør totalt $156K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $138K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Leidoss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
