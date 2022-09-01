Selskapskatalog
Leica Geosystems
Leica Geosystems Lønninger

Leica Geosystemss lønn varierer fra $45,188 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $120,142 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Leica Geosystems. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $116K

Full-Stack Programvareingeniør

Maskinvareingeniør
$120K
Personalavdeling
$45.2K

Produktleder
$109K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Leica Geosystems er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $120,142. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Leica Geosystems er $112,185.

