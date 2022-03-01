Selskapskatalog
LeanIX
LeanIX Lønninger

LeanIXs lønn varierer fra $57,897 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $101,654 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos LeanIX. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $69.4K
Ledelsesrådgiver
Median $102K
Informasjonsteknolog (IT)
$69.3K

Produktdesigner
$57.9K
Programvareutviklingsleder
$83.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos LeanIX er Ledelsesrådgiver med en årlig totalkompensasjon på $101,654. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LeanIX er $69,396.

