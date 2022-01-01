Selskapsoversikt
League
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

League Lønninger

Leagues lønnsområde varierer fra $68,665 i total kompensasjon årlig for Forretningsutvikling i nedre ende til $150,750 for Cybersikkerhetsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i League. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend programvareingeniør

Produktsjef
Median $120K
Programvareingeniørsjef
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Forretningsutvikling
$68.7K
Tekstforfatter
$70.9K
Juridisk
$144K
Produktdesigner
$116K
Cybersikkerhetsanalytiker
$151K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos League er Cybersikkerhetsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $150,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos League er $132,102.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for League

Relaterte selskaper

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser