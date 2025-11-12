Selskapskatalog
Lead Bank Backend Programvareutvikler Lønninger i United States

Backend Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Lead Bank utgjør totalt $193K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lead Banks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Totalt per år
$193K
Nivå
L4
Grunnlønn
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Backend Programvareutvikler hos Lead Bank in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $268,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lead Bank for Backend Programvareutvikler rollen in United States er $172,750.

