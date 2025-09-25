Selskapskatalog
LayerZero Labs
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

LayerZero Labs Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos LayerZero Labs utgjør totalt CA$176K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for LayerZero Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$176K
Nivå
180000
Grunnlønn
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos LayerZero Labs?

CA$226K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos LayerZero Labs in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$409,190. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos LayerZero Labs for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$169,320.

Andre ressurser