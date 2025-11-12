Selskapskatalog
Lattice
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX-designer

Lattice UX-designer Lønninger

UX-designer-kompensasjon in United States hos Lattice utgjør totalt $193K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $195K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lattices totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Lattice er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

3 years post-termination exercise window.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Lattice in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $294,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lattice for UX-designer rollen in United States er $173,250.

Andre ressurser