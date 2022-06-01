Selskapskatalog
Landor
Landor Lønninger

Landors lønn varierer fra $32,170 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $90,000 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Landor. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Markedsføring
Median $90K
Regnskapsfører
$78.4K
Produktdesigner
$32.2K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Landor er Markedsføring med en årlig totalkompensasjon på $90,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Landor er $78,390.

