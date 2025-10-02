Selskapskatalog
Landmark Group
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • Greater Dubai Area

Landmark Group Produktleder Lønninger i Greater Dubai Area

Produktleder-mediankompensasjonspakken in Greater Dubai Area hos Landmark Group utgjør totalt AED 636K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Landmark Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 636K
Nivå
-
Grunnlønn
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
12 År
Hva er karrierenivåene hos Landmark Group?

AED 588K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Landmark Group in Greater Dubai Area ligger på en årlig totalkompensasjon på AED 736,007. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Landmark Group for Produktleder rollen in Greater Dubai Area er AED 666,995.

