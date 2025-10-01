Selskapskatalog
Lamoda
Lamoda Programvareutvikler Lønninger i Moscow Metro Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area hos Lamoda utgjør totalt RUB 3.64M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lamodas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 3.64M
Nivå
L2
Grunnlønn
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Lamoda?

RUB 13.36M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Lamoda in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 5,592,230. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lamoda for Programvareutvikler rollen in Moscow Metro Area er RUB 3,371,473.

