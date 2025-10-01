Selskapskatalog
Lamoda
Lamoda Forretningsanalytiker Lønninger i Moscow Metro Area

Forretningsanalytiker-mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area hos Lamoda utgjør totalt RUB 3.03M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lamodas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 3.03M
Nivå
L2
Grunnlønn
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Lamoda?

RUB 13.36M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos Lamoda in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 7,801,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lamoda for Forretningsanalytiker rollen in Moscow Metro Area er RUB 3,031,156.

Andre ressurser