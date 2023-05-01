Selskapskatalog
Lambda
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Lambda Lønninger

Lambdas lønn varierer fra $119,400 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $301,500 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Lambda. Sist oppdatert: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $270K
Markedsføring
$251K
Markedsføringsoperasjoner
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Produktleder
$245K
Salg
$302K
Løsningsarkitekt
$231K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Lambda er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $301,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lambda er $248,010.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Lambda

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Snap
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Roblox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser