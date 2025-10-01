Selskapskatalog
Lam Research
Lam Research Programleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Programleder-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Lam Research utgjør totalt $212K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Totalt per år
$212K
Nivå
L5
Grunnlønn
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bonus
$23.5K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Lam Research?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $265,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lam Research for Programleder rollen in San Francisco Bay Area er $187,000.

Andre ressurser