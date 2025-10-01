Selskapskatalog
Lam Research
Lam Research Maskiningeniør Lønninger i Greater Portland Area

Maskiningeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Portland Area hos Lam Research utgjør totalt $169K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Totalt per år
$169K
Nivå
L4
Grunnlønn
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$19.5K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Lam Research?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskiningeniør at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $294,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Maskiningeniør role in Greater Portland Area is $169,000.

