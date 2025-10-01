Selskapskatalog
Lam Research
Lam Research Maskiningeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Maskiningeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Lam Research utgjør totalt ₹2.28M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.28M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
13 År
Hva er karrierenivåene hos Lam Research?

₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Inkluderte stillinger

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Ofte stilte spørsmål

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Maskiningeniør در Lam Research in Greater Bengaluru برابر کل دستمزد سالانه ₹2,715,319 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Lam Research برای نقش Maskiningeniør in Greater Bengaluru برابر ₹2,099,653 است.

