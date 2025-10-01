Selskapskatalog
Lam Research
Lam Research Maskinvareingeniør Lønninger i Greater Portland Area

Maskinvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Portland Area hos Lam Research utgjør totalt $151K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Totalt per år
$151K
Nivå
E3
Grunnlønn
$125K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$17.5K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Lam Research?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Inkluderte stillinger

Radio Frequency Engineer

Ofte stilte spørsmål

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Maskinvareingeniør ve společnosti Lam Research in Greater Portland Area představuje roční celkovou odměnu $181,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lam Research pro pozici Maskinvareingeniør in Greater Portland Area je $145,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Lam Research

Andre ressurser