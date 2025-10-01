Selskapskatalog
Lam Research Elektroingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$120K - $140K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$104K$120K$140K$149K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Elektroingeniør hos Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $148,941. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lam Research for Elektroingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $104,386.

