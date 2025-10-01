Selskapskatalog
Lam Research
Lam Research Kjemisk ingeniør Lønninger i Taiwan

Kjemisk ingeniør-mediankompensasjonspakken in Taiwan hos Lam Research utgjør totalt NT$2.12M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lam Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$2.12M
Nivå
PE3
Grunnlønn
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Lam Research?

NT$5.09M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig NT$955K+ (noen ganger NT$9.55M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Inkluderte stillinger

Process Engineer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kjemisk ingeniør hos Lam Research in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$16,925,401. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lam Research for Kjemisk ingeniør rollen in Taiwan er NT$2,121,661.

Andre ressurser