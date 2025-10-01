Selskapskatalog
Lalamove
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Programvareutvikler Lønninger i Greater Hong Kong Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Hong Kong Area hos Lalamove utgjør totalt HK$334K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lalamoves totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Totalt per år
HK$334K
Nivå
L2
Grunnlønn
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Lalamove?

HK$1.25M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig HK$233K+ (noen ganger HK$2.33M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Lalamove in Greater Hong Kong Area ligger på en årlig totalkompensasjon på HKHK$3,493,986. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lalamove for Programvareutvikler rollen in Greater Hong Kong Area er HKHK$2,412,249.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Lalamove

Relaterte selskaper

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser