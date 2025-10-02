Selskapskatalog
La Poste
La Poste Programvareutvikler Lønninger i Greater Paris Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Paris Area hos La Poste utgjør totalt €54.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for La Postes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Totalt per år
€54.5K
Nivå
L2
Grunnlønn
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos La Poste?

€142K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at La Poste in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €69,773. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at La Poste for the Programvareutvikler role in Greater Paris Area is €51,985.

