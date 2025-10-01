Selskapskatalog
Kyte
  Lønninger
  Programvareutvikler

  Alle Programvareutvikler lønninger

  San Francisco Bay Area

Kyte Programvareutvikler Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Kyte utgjør totalt $195K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kytes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$195K
Nivå
L4
Grunnlønn
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Kyte?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Kyte in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $250,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kyte for Programvareutvikler rollen in San Francisco Bay Area er $185,000.

Andre ressurser