Kyte
  Lønninger
  Programvareutvikler

  Alle Programvareutvikler lønninger

  Munich Metro Region

Kyte Programvareutvikler Lønninger i Munich Metro Region

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Munich Metro Region hos Kyte utgjør totalt €96.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kytes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Kyte
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€96.4K
Nivå
L3
Grunnlønn
€96.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Kyte?

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Kyte in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €110,581. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyte for the Programvareutvikler role in Munich Metro Region is €95,824.

Andre ressurser