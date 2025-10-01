Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Kyndryl varierer fra $128K per year for Band 6 til $193K per year for Band 9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $122K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kyndryls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
