Kyndryl
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Hyderabad Area

Kyndryl Programvareutvikler Lønninger i Greater Hyderabad Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Hyderabad Area hos Kyndryl utgjør totalt ₹53.6K per year for Band 9. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kyndryls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Band 6
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹53.6K
₹52.4K
₹0
₹1.2K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Kyndryl?

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Kyndryl in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,784,652. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kyndryl for Programvareutvikler rollen in Greater Hyderabad Area er ₹4,556,711.

