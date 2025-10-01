Selskapskatalog
Kyndryl
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Dataforsker Lønninger i Greater Bengaluru

Dataforsker-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Kyndryl utgjør totalt ₹2.79M per year for Band 7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹2.95M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kyndryls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Kyndryl?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataforsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹47,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Dataforsker role in Greater Bengaluru is ₹33,806.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Kyndryl

Relaterte selskaper

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser