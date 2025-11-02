Selskapskatalog
Kronos Research
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Kronos Research Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Taiwan hos Kronos Research utgjør totalt NT$1.89M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kronos Researchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.89M
Nivå
-
Grunnlønn
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos Kronos Research?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Kronos Research in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$10,086,066. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kronos Research for Programvareingeniør rollen in Taiwan er NT$1,537,900.

