Kroll
Kroll Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Cybersikkerhetsanalytiker-mediankompensasjonspakken hos Kroll utgjør totalt CA$138K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Krolls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$138K
Nivå
Senior Consultant
Grunnlønn
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Kroll?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos Kroll ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$175,216. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kroll for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er CA$92,615.

