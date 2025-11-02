Selskapskatalog
Kroll
Kroll Regnskapsfører Lønninger

Regnskapsfører-mediankompensasjonspakken in United States hos Kroll utgjør totalt $155K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Krolls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Totalt per år
$155K
Nivå
L4
Grunnlønn
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Regnskapsfører hos Kroll in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $265,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kroll for Regnskapsfører rollen in United States er $140,000.

Andre ressurser