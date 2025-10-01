Selskapskatalog
KPN
KPN Programvareutvikler Lønninger i Greater Amsterdam Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Amsterdam Area hos KPN utgjør totalt €82.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for KPNs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totalt per år
€82.1K
Nivå
L3
Grunnlønn
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
13 År
Hva er karrierenivåene hos KPN?

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos KPN in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €99,286. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos KPN for Programvareutvikler rollen in Greater Amsterdam Area er €88,238.

