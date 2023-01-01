Selskapskatalog
Kohler
Kohler Lønninger

Kohlers lønn varierer fra $58,800 i total kompensasjon per år for en Programleder på laveste nivå til $170,850 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Kohler. Sist oppdatert: 11/25/2025

Programvareingeniør
Median $80K
Maskiningeniør
Median $94.8K
Forretningsanalytiker
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Datavitenskaper
$115K
Produktdesigner
$164K
Produktleder
$139K
Programleder
$58.8K
Løsningsarkitekt
$144K
Teknisk programleder
$171K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Kohler er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $170,850. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kohler er $114,570.

Andre ressurser

