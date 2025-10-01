Selskapskatalog
Koddi
Koddi Programvareutvikler Lønninger i Greater Dallas Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Dallas Area hos Koddi utgjør totalt $78K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Koddis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Totalt per år
$78K
Nivå
L1
Grunnlønn
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos Koddi?

$160K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Koddi in Greater Dallas Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $106,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Koddi for Programvareutvikler rollen in Greater Dallas Area er $75,000.

