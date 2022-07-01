Selskapskatalog
Koddi Lønninger

Koddis lønn varierer fra $78,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $174,125 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Koddi. Sist oppdatert: 11/25/2025

Programvareingeniør
Median $78K

Backend Programvareutvikler

Programvareutviklingsleder
$174K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Koddi er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $174,125. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Koddi er $126,063.

