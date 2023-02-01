Selskapskatalog
Kobold Completions
    • Om

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Nettside
    2008
    Grunnlagt år
    45
    # Ansatte
    $1M-$10M
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

