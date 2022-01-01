Selskapskatalog
Kobalt Music
Kobalt Music Lønninger

Kobalt Musics lønn varierer fra $80,523 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $181,673 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Kobalt Music. Sist oppdatert: 11/25/2025

Programvareingeniør
Median $80.5K
Produktdesigner
$121K
Produktleder
$182K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutviklingsleder
$156K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Kobalt Music er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $181,673. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kobalt Music er $138,484.

