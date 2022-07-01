Selskapskatalog
KNZ
KNZ Lønninger

KNZs lønn varierer fra $34,825 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $190,950 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos KNZ. Sist oppdatert: 11/25/2025

Ledelsesrådgiver
$191K
Programvareingeniør
$34.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos KNZ er Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $190,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos KNZ er $112,888.

Andre ressurser

