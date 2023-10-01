Selskapskatalog
Knowunity Lønninger

Knowunitys lønn varierer fra $49,000 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $75,998 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Knowunity. Sist oppdatert: 11/23/2025

Programvareingeniør
Median $76K
Produktdesigner
$49K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Knowunity er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $75,998. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Knowunity er $62,499.

