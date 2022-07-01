Selskapskatalog
Known
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Known Lønninger

Knowns lønn varierer fra $35,175 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $161,190 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Known. Sist oppdatert: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dataforskningsleder
$161K
Dataforsker
$153K
Programvareutvikler
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Known er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $161,190. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Known er $153,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Known

Relaterte selskaper

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser