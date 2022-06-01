Selskapskatalog
KMS Technology
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

KMS Technology Lønninger

KMS Technologys lønn varierer fra $12,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $48,040 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos KMS Technology. Sist oppdatert: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $12K

Full-Stack Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$19.3K
Markedsføringsoperasjoner
$13.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktdesigner
$13.5K
Programvareutviklingsleder
$48K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos KMS Technology er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $48,040. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos KMS Technology er $13,507.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for KMS Technology

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Facebook
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser